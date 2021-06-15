До конца рабочей недели изменения погоды не предвидится.

В течение ближайшей рабочей недели существенных изменений погоды не произойдет. Однако ситуация изменится на выходных.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.

"Над Крымом, над Черным морем формируется циклон, по мере своей циркуляции он будет описывать концентрические круги и оказывать влияние на всю территорию Украины", - пояснил синоптик.

По его словам, до пятницы, 18 июня, в стране будут идти дожди, иногда с грозами и даже градом. Ситуация изменится к выходным – к тому времени циклон покинет территорию Украины и вернется солнечная погода.

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По словам синоптика, до выходных на всей территории Украины из-за циклона установится дождливая погода. Наиболее прохладными и влажными будут ближайшие дни с 14 по 17 июня.

"К сожалению, жары не будет. До конца недели ожидается повсеместная циклоническая деятельность, местами сильная. Ожидаются дожди разной интенсивности. Обложные. Просветов практически не видно. Это не значит, что будет нескончаемо лить. Но дождь будет идти большую часть времени", – уточнил Мурмыло.

Что касается дневных температур, то из-за облачности они не будут слишком высокими, +20… +25 градусов. Традиционно, теплее всего будет в южных и восточных районах страны.

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Автор: Екатерина Лиманская