Нас ждет самый жаркий месяц года, местами температура может достичь даже 35 градусов.

Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, рассказала, какой будет середина лета для украинцев. Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно того, какой будет погода в июле, в частности в начале месяца.

Балабух отметила, что июль обычно является самым жарким месяцем года.

"В этом году он не будет исключением. Очень вероятно, что он будет довольно таки жарким. Потому что по прогнозам, ожидается, что средняя за месяц температура может быть на два градуса выше нормы", - отметила эксперт. Видео дня

Так, по ее словам, самым жарким может быть начало месяца. "Потому что здесь ожидаются температуры воздуха даже на три-четыре градуса выше нормы. И наиболее жаркая температура воздуха может быть в южных, юго-восточных областях Украины", - рассказала Балабух.

В то же время в начале июля, несмотря на жару, на западе Украины ожидаются осадки. Местами они могут быть достаточно интенсивные. Эти осадки будут сопровождаться грозами, градом и шквалами.

Во вторую неделю июля температура несколько снизится. Но она все равно останется на один-два градуса выше нормы. "И в принципе, до конца месяца будет оставаться достаточно высокой", - сказала эксперт.

На уточнение, может ли речь идти о 30 градусах и более, Балабух отметила: "Конечно. То есть, если мы говорим о южных областях, даже сейчас и Киевской области, то это действительно может достигать... На юге - так это 100%-во будет выше 30 градусов. А у нас, очень вероятно, также температура воздуха будет превышать 30 градусов. Особенно, в начале июля". По ее словам, на юге может идти даже и о 35 градусах тепла.

Метеоролог также подчеркнула, что температуры будут высокими даже ночью. "То есть мы в очередной раз столкнемся с таким явлением, как тропические ночи. Потому что температура воздуха ночью может достигать выше 20 градусов", - анонсировала Балабух и добавила, что речь идет о ближайших неделе-двух.

Кроме того, на вопрос о том, стоит ли в июле ожидать, тем более, учитывая высокие температуры, засух, торнадо, пылевых бурь и других подобных неприятных явлений, эксперт отметила, что такие температуры способствуют пожарной опасности и засушливости, особенно на юге Украины. Поэтому риск того, что засуха будет сохраняться и усиливаться, остается.

"На западе Украины мы видим, что в начале месяца пройдет циклон, очень вероятно, через всю территорию. И он обусловит как раз достаточно сильные осадки, которые в такой период, как правило, сопровождаются ливнями, градом, шквалом. То есть это типичные явления для этого сезона", - сказала метеоролог.

Учитывая то, что это происходит на фоне достаточно высоких температур, что способствует развитию интенсивной конвекции, то "можно ожидать, что эти явления могут быть достаточно интенсивными".

"Кроме того, конечно что, могут и в отдельных регионах выпадать ливни, грозы, шквал. Но они, скорее всего, будут локальными", - рассказала эксперт.

Штормовое предупреждение - прогноз на 1 июля

На 1 июля в Украине объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, днем в западных областях пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Также в Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются значительные дожди.

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