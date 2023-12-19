В столицу идут атмосферные фронты с осадками и похолоданием.

На этой неделе погоду в Украине и, в частности, по Киевщине будут определять относительно теплые и влажные воздушные массы из Атлантики. Но в конце недели ситуация изменится - температура в столице начнет снижаться. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По их данным, в ближайшие дни в Киеве будут преобладать плюсовые значения температуры. Порой пройдут небольшие дожди, однако и на кратковременные солнечные прояснения можно рассчитывать.

"Только в конце недели со приходом атмосферных фронтов с запада станет больше осадков и несколько снизится температура", - прогнозируют специалисты.

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В частности, ожидается, что 21 декабря днем и ночью в столице будет только +2°. В последующие дни температура днем не поднимется выше +4°, а ночью столбики термометров покажут +1°.

Укргидрометцентр предупреждает о нетипичной погоде: к чему готовиться

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине будет наблюдаться нетипичная декабрьская погода. Будут наблюдаться процессы с запада, что приведет к уменьшению осадков, а самое главное, что будут преобладать плюсовые значения температуры и довольно теплая погода как для декабря. Прогнозируется что местами температура будет повышаться до +10 градусов.

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