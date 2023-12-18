Осадки в столице будет небольшие.

Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается теплая, но влажная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ночью температура снизится до +4°, а днем воздух прогреется до +7°.

Ветер будет юго-западный и западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 746-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 19 декабря - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +6°.

В Тернополе 19 декабря ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +3°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +4° днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность ночью +3°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +6°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+5°.

В Одессе 19 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+7°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

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