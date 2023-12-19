Синоптики говорят, что в ближайшие дни погода в нашей стране будет теплой как для декабря.

На этой неделе в Украине будет преобладать не совсем типичная декабрьская погода. Будут наблюдаться процессы с запада, что приведет к уменьшению осадков, но только до 22 декабря. Также будут преобладать плюсовые значения температуры и довольно теплая погода как для декабря. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В ближайшие двое суток в северной части, а 21 декабря днем и на юго-востоке страны пройдет небольшой дождь. На остальной территории будет без существенных осадков. В северо-восточных областях на дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер будет западный и юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

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Температура ночью будет держаться в пределах 0°...+6°, днем +4°...+10°. В восточных и Сумской областях ночью и днем от -1° до +4°.

22 декабря ночью в западных областях, днем на Правобережье дожди, ночью - с мокрым снегом. На остальной территории перед выходными будет без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от 4° тепла до 2° мороза, днем ожидается 0°...+6°, а в южной части воздух прогреется до +4°...+10°.

В Карпатах будет идти мокрый снег. Температура ночью 0°...-5°, днем - около 0°.

В Украину идет потепление - что известно

На этой неделе в Украине ожидается очень теплая погода. По данным Погода УНИАН, температура местами будет подниматься до +10°...+11°. Но в конце недели ожидается некоторое снижение температуры, однако днем морозов все равно не будет.

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