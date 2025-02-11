Морозы в Украине еще продлятся, а вскоре должны начаться и осадки.

В ближайшие дни морозы в Украине еще продлятся, а вскоре еще и начнется снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, морозы еще продлятся с небольшими колебаниями.

"Снег вероятен в конце недели", - сообщила синоптик.

Видео дня

Сегодня же, по ее прогнозу, днем в Украине будет -2...-6 градусов, однако на юге и западе в течение дня потеплеет до -3...+3, а на Закарпатье воздух прогреется до +4...+7 градусов.

Осадков во вторник в Украине не будет, ведь на погоду влияет мощный антициклон.

Погода в Киеве

В Киеве, по словам Наталки Диденко, во вторник также предполагается сухая морозная погода с температурой воздуха ночью -7...-9 градусов, а днем -2...-4 градуса.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

До конца февраля в Украине значительного потепления ожидать не стоит. Об этом ранее сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, говорить о весне еще рано, ведь сейчас продолжается последний месяц зимы, и наконец погода соответствует зимнему сезону. Поэтому до конца февраля не стоит рассчитывать на настоящие весенние показатели.

В то же время она отметила, что март может удивить погодными условиями, поскольку он является переходным месяцем.

"Для него (марта - УНИАН) абсолютно нормальные как зимние проявления погоды, так и с высокими значениями температуры", - подытожила синоптик Наталья Птуха.

Вас также могут заинтересовать новости: