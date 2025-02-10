Ночью температура местами снизится до -8°...-10°.

Во вторник, 11 февраля, морозная и сухая погода в Украине продолжится. Ночью морозы будут -4°...-10°, а днем в большинстве областей столбики термометров покажут -5°...0°. Только местами Прикарпатье ожидается до +1°, а в Закарпатской области воздух прогреется до +6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -6°, днем -2°.

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью -7°, днем +1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Тернополе 11 февраля ночью будет -7°, днем -1°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -8°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -8°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью -8°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -7°...-1°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет -7°, днем -2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -6°...-2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -6°, днем -2°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -2°, пасмурно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...-3°.

В Одессе 11 февраля - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

В Херсоне во вторник ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически небольшая облачность, ночью -7°, днем 0°.

В Запорожье температура ночью -8°, днем -1°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем -3°, пасмурно.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -3°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -4°...0°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -9°, днем -2°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -9°, днем -3°.

11 февраля - праздник, приметы

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

Вас также могут заинтересовать новости: