Весеннего тепла ждать в феврале не стоит.

До конца февраля существенного потепления в Украине ждать не стоит. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Пока что о весне рано говорить, наоборот - продолжается третий месяц зимы, и наконец он приобрел свой зимний характер. Поэтому до конца февраля о каких-то весенних показателях не говорим", - сказала эксперт по погоде.

В то же время, по ее словам, от марта можно ждать всего, чего угодно, потому что это переходный месяц.

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"Для него (марта - УНИАН) абсолютно нормальные как зимние проявления погоды, так и с высокими значениями температуры", - добавила синоптик Наталья Птуха.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине будет преобладать морозный и сухой характер погоды. Однако уже к выходным синоптическая ситуация начнет меняться: атмосферное давление снизится, а в отдельных регионах начнутся осадки. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие дни под влиянием устойчивого антициклона в стране будет царить сухая и прохладная погода со слабым ветром и высоким атмосферным давлением.

Лишь в выходные из-за активизации южных циклонов в районе Балкан и Черного моря ситуация начнет меняться - атмосферное давление ощутимо упадет, а в большинстве областей выпадут осадки, в основном в виде снега, на юге возможен мокрый снег с дождем.

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