К концу недели в Украине похолодает, из-за чего дожди местами будут с мокрым снегом.

На этой неделе в Украине уже ожидается мокрый снег. Об этом говорит известный синоптик Наталка Диденко.

"В дальнейшем по неделе столбики термометров действительно начнут сползать вниз и в условиях влажной погоды, как только низкая температура воздуха и дождь попытаются встретиться, атмосфера сразу переведет их на другой уровень - фаза дождя перейдет в мокрый снег", - пояснила она.

По словам синоптика, 18 ноября дождь и мокрый снег предполагаются в западных областях. На остальной территории в этот день сохранится погода без существенных осадков.

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В воскресенье, 19 ноября, осадки наиболее вероятны в южной части, но они будут в виде дождей. "Остальная территория - в облачной погоде, разве на севере что - то может незначительное покапать или полетать (дождь или мокрый снег)", - отметила синоптик.

Где и когда в Украине ждать снега - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, на этой неделе Украина будет находиться под влиянием поля пониженного давления. Порой ожидаются дожди, кое - где-с мокрым снегом. Температура будет постепенно снижаться.

Ожидается, что уже в ночь на 16 и 17 ноября в северо-восточных областях осадки будут с мокрым снегом. Днем 17 ноября почти по всей Украине, кроме юга, временами может быть дождь с мокрым снегом.

В Карпатах также прогнозируется мокрый снег и дождь, на дорогах - местами гололедица.

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