В ближайшие трое суток временами в Украине будет дождливо, потом похолодает и дожди будут сопровождаться мокрым снегом.

На этой неделе в Украине будет преобладать поле пониженного давления. Из-за этого порой ожидаются дожди, местами - с мокрым снегом, а температура будет постепенно снижаться. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток временами в Украине будет дождливо.

"В ночь на 16 и 17 число в северо-восточных областях осадки будут с мокрым снегом. 17 ноября - почти по всей Украине, кроме юга, временами может быть дождь с мокрым снегом", - прогнозируют синоптики.

Ветер на этой неделе ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Сегодня днем и в четверг, 16 ноября, на западе страны местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью 0-8° тепла. Днем по Украине ожидается 4-10°, только в южной части, а сегодня и в западных областях воздух прогреется до 8-14°.

В Карпатах прогнозируется мокрый снег и дождь, на дорогах - местами гололедица. Температура ночью и днем в горах составит от 3° мороза до 2° тепла.

В южной части Украины будет преимущественно без осадков, на остальной территории страны - местами небольшой мокрый снег. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях 3-8° тепла. В Крыму ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

Когда снег пойдет в Киеве - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, на этой неделе в столице будет дождливо, однако с 16 ноября температура снизится и дожди будут сопровождаться мокрым снегом. В частности, зимние осадки в столице ожидаются 16 и 17 ноября.

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