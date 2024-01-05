С этого года Крещение в Украине празднуют 6 января.

На Крещение в Украине еще будет теплая погода, но в ряде областей температура все же упадет. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 6 января столбики термометров днем будут показывать +1...+5 градусов, на юге и на Закарпатье воздух прогреется до +6...+11 градусов.

"Однако грядущее похолодание уже коснется крайнего севера, там ожидается завтра днем 0...-4 градуса мороза", - говорит Наталья Диденко.

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По ее прогнозу, дождь и мокрый снег 6 января пройдут в западных и северных областях, а на остальной территории Украины будет без существенных осадков.

"В Киеве Крещение будет влажным, с мокрым снегом, днем около нуля", - сообщила синоптик.

Крещение в Украине 2024

Как сообщал УНИАН, в Украине церкви перешли на празднование по новому календарю, где Рождество празднуют 25 декабря. Из-за этого в 2024 году Крещение празднуют 6 января.

В то же время Украинская православная церковь (Московского патриархата) празднует по старому стилю: Рождество 7 января, а Крещение 19 января.

Напомним, киевлян просят отказаться от купаний в водоемах на Крещение в этом году. В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано Россией или радикальными группировками для провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.

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