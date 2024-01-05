Могут быть провокации для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.

Киевлян и гостей столицы просят не участвовать на Крещение в массовых мероприятиях, потому что враг может это использовать для провокаций. Об этом говорится в сообщении коммунальное предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Видимо, речь идет о возможном противостоянии между сторонниками и противниками московской церкви, то есть УПЦ (МП).

"Настоятельно призываем в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - отмечают в столичном коммунальщики.

В сообщении сказано, что в условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве.

Видео дня

При этом сообщили, что санитарные нормативы относительно состояния водоемов в столице пригодны для купания.

В КП "Плесо" отмечают, что поскольку они отвечают за обеспечение безопасности и здоровья граждан, то пляжи и водоемы столицы были систематически проверены на соответствие санитарных нормативов и радиационному фону. "Зафиксированные показатели соответствуют всем требованиям устойчивой нормы", - говорится в сообщении.

Вододхреще в Украине 2024 - что стоит знать

Как известно, в 2024 году Крещение празднуют 6 января. По новому (новоюлианскому) календарю праздник наступает 6 января, а по старому стилю - 19 января. В Украине церкви перешли на празднование по новому календарю, где Рождество празднуют 25 декабря. В то же время Украинская православная церковь (Московского патриархата) празднует по старому стилю, когда Рождество 7 января, а Крещение – 19 января.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 января, Крещенский сочельник - это последний день перед Крещением.

В храмах в этот день освящают воду, наделяя ее очищающими свойствами. 6 января - одна из дат, когда набирать воду на Крещение.

В народных представлениях Крещенский сочельник считался опасным днем, когда по земле бродит дрянь. Этой даты украинцы не впускали в дом незнакомцев, ничего не поднимали с земли и не ходили в дикие места, чтобы избежать неприятностей.

Вот что нужно делать в Крещенский сочельник:

умыться крещенской водой;

съесть ложку кутьи или каши;

помолиться Богу;

отложить первую трапезу до появления звезд;

соблюдать пост.

Считается, что в Крещенский сочельник нельзя : заниматься тяжелым физическим трудом; впускать домой незнакомцев и принимать от них подарки; устраивать шумные вечеринки; убирать и стирать; есть мясо, яйца, молочные продукты; давать и брать деньги в долг; ссориться, обманывать, завидовать и желать зла другим людям.

Вас также могут заинтересовать новости: