5 января в ряде обалстей Украины будет мокро / фото Борис Корпусенко, УНИАН

Перед выходными, 5 января, погода в Украине существенно не изменится. Температура днем по всей стране будет со знаком "плюс" и лишь ночью в отдельных обалстях будут морозы. Осадки сместятся на левобережье. Также дожди и мокрый снег ожидаются на севере Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +5°, небольшой дождь.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +4°, возможен снег.
  • В Тернополе 5 января ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, ясно и безоблаачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+4°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -10°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+5°, легкий дождь.
  • В Одессе 5 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +10°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +4°...+8°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +7°, ливень.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, дождь.
5 января по всей Украине будет "плюс" / фото УНИАН

Приметы погоды 5 января

По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

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