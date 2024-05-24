Первый летний месяц в Украине будет теплее нормы.

Июнь 2024 года в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23°, в горных районах 16-19° тепла, что на 1.5-2° выше нормы", - говорят синоптики.

Что касается осадков, то, по данным специалистов, их ожидается в пределах климатической нормы. Месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье 117-171 мм.

Видео дня

Каким будет грядущее лето в Украине - прогноз метеоролога

Июнь в Украине может быть на один-два градуса теплее нормы. При этом наиболее аномальной температура может быть на западе Украины, а также на юго-востоке. Также в июне 2024 года очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

В июле, по ее словам, температура также может быть выше на два градуса климатической нормы. В целом июль и начало августа, вероятно, будут самым жарким временем грядущего лета. Но вообще, по данным эксперта, лето 2024 ожидается теплое, без значительных аномально высоких температур.

Вас также могут заинтересовать новости: