По словам Натальи Диденко, изменение погоды ожидается во второй половине недели.

Во второй половине текущей недели ожидается перемена погоды. В частности, похолодает и пройдут дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг в Украине дождей станет больше, во второй половине недели похолодает", - отметила синоптик.

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Завтра же, по ее прогнозу, в большинстве областей существенных осадков не ожидается. Только ночью и утром на востоке, а днем в северных областях покапает незначительный дождь.

Температура воздуха на западе и юге будет +12...+18 градусов, на севере +8...+12 градусов, в центре ожидается +9...+14 градусов, а на востоке столбики термометров будут показывать лишь +6...+11 градусов.

Каким будет ноябрь в Украине - что говорят синоптики

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что погода в ноябре в этом году будет холодной. Только начало месяца обещает относительно теплую погоду, а потом температура опустится, ожидаются морозы и снег.

То, что ноябрь 2022 в Украине будет холодным, подтверждает и коллега Станислава Щедрина народный синоптик Владимир Деркач. По его прогнозу, в начале ноября украинцев ждет более-менее комфортная температура и несколько действительно теплых дней. Впоследствии, по его словам, ожидается настоящая репетиция зимы. По его прогнозу, в середине ноября в Украину вернется тепло, однако ненадолго. В последние десять дней ноября снова придет похолодание.

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