По данным Укргидрометцентра, в ближайшее время ожидаются ночные морозы, а затем придут дожди.

Начало ноября в Украине будет сухим, однако ожидаются ночные морозы, а через несколько дней к нам придут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сообщается, что ближайшие двое суток в Украине будет преобладать антициклон. Ближе к концу недели ожидаются дожди, а температура будет колебаться.

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По данным синоптиков, 1 и 2 ноября в Украине будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе и крайнем юге страны 3-8° тепла; днем 7-12°, в западных и юго-западных областях 13-18°.

Сегодня на Прикарпатье и завтра в Одесской области ожидается до +20°.

Затем в Украину придут осенние дожди. По данным Укргидрометцентра, 3 ноября повсеместно, кроме западных областей, ожидаются небольшие дожди. Днем в северных и центральных областях пройдут умеренные дожди. Температура ночью составит 3-10° тепла, днем 6-11°, на юге страны и Закарпатье воздух прогреется до +15°.

Погода в ноябре - что говорят синоптики

Народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что погода в ноябре в этом году будет холодной. Только начало месяца обещает относительно теплую погоду, а потом температура опустится, ожидаются морозы и снег.

То, что ноябрь 2022 в Украине будет холодным, подтверждает и коллега Станислава Щедрина народный синоптик Владимир Деркач. По его прогнозу, в начале ноября украинцев ждет более-менее комфортная температура и несколько действительно теплых дней. Впоследствии, по его словам, ожидается настоящая репетиция зимы.

По его прогнозу, в середине ноября в Украину вернется тепло, однако ненадолго. В последние десять дней ноября снова придет похолодание.

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