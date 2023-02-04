По прогнозу синоптика, погода завтра в Украине будет неоднородной и местами с порывистым ветром.

5 февраля Украина будет принадлежать пограничной области циклонов и антициклонов. Поэтому погода ожидается неоднородной, с порывистым ветром, но без экстрем. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ветер в Украине северного и северо-восточного направлений, умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, до сильных порывов", - предупредила она.

Кое-где, по ее данным, будет выпадать преимущественно небольшой снег, в западных областях - до умеренного. В центральных областях, на юго-востоке без существенных осадков.

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"Зима уверена в себе: ближайшей ночью -6...-12 градусов, завтра днем -2...-5 градусов", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве, по ее данным, 5 февраля ожидается снег, преимущественно небольшой. На дорогах гололедица. Ночью до -5...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.

"На неделе будет морозно, но без преувеличения", - резюмировала синоптик.

Усиление морозов в Украине

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на выходных в Украине ожидается классическая зимняя погода. Периодически будет снежить, местами осадки будут сильными, также ожидается похолодание и гололедица на дорогах. По его данным, температура воздуха окажется в пределах нормы, в западных областях даже ниже нормы на 3-5 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие дни морозы в Украине окрепнут, ночью температура будет опускаться до -13 градусов.

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