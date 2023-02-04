Кое-где, по прогнозам, температура упадет на 3-5 градусов ниже нормы.

На выходных в Украине ожидается классическая зимняя погода. Периодических пройдет снег, местами осадки будут сильнми, также ожидается похолодание и гололедица на дорогах. Только на юге еще будет тепло. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По словам синоптика, в большинстве областей Украины уже образовался снежный покров, а в ближайшие двое суток ожидается дальнейшее снижение температурного фона.

"Температура воздуха окажется в пределах нормы, в западных областях даже ниже нормы на 3-5 °С. Лишь на юге пока что сохранится теплая погода", - отметил он.

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По прогнозу, местами пройдут осадки преимущественно в виде снега, в западных областях - местами значительные. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат.

"Таким образом, в выходные в Украине установится классическая зимняя погода с отрицательной среднесуточной температурой и наличием снега на большей части территории", - резюмировал Игорь Кибальчич.

4 февраля, по данным синоптика, в западных областях пройдут снегопады, в Карпатах и на Прикарпатье - сильный снег, и метели. На дорогах гололедица. Днем местами ожидаются порывы ветра до 5-20 м/с, в Карпатах до 30 м/с. Температура воздуха в течение суток -6...-1 °С, на Закарпатье -2...+3 °С.

В северных областях в течение суток ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -4...+1 °С.

В центральных областях местами ожидается небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем -2...+3 °С.

На юге Украины днем небольшой дождь и мокрый снег, на западе Крыма - умеренные дожди. Местами туман. Температура воздуха +2...+7 °С.

На востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами туман. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -2...+3 °С.

Погода на завтра

По данным синоптика, 5 февраля на большей части Украины ожидается небольшой снег, мокрый снег. На западе Крыма - умеренные осадки преимущественно в виде дождя. На дорогах местами гололедица. В южной части ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -9...-4 °С, днем -5...0 °С. В южных и центральных регионах ночью -6...-1 °С, днем -1...+ 4 °С. В Карпатах ночью -13...-8 °С, днем -8...-3 °С.

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