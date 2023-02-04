Местами температура будет опускаться до -13 градусов.

В ближайшие дни морозы в Украине окрепнут, ночью температура будет опускаться до -13 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на выходных ночная температура воздуха составит -3...-8 градусов, в дневные часы в субботу-воскресенье будет от 3 мороза до 2 тепла.

"Однако с начала следующей недели и днем также будет повсюду ниже нуля, а ночью морозы окрепнут до -6...-13 градусов", - отметила она.

Также, по ее словам, периодически будет летать снег, а сегодня в западных областях осадки могут быть сильными.

Погода в Киеве

В Киеве 4-5 февраля,по прогнозу Натальи Диденко, периодически ожидается снег, на дорогах гололедица. Ночью будет -3...-6 градусов, днем -1...-3 градуса.

"С понедельника в столице холод усилится. Однако сильных морозов не ожидается", - рассказала синоптик.

На сегодня, 4 февраля, в четырех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидается значительный снег и метель. В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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