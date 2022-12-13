На 13 декабря в большинстве областей объявлен I уровень опасности.

На сегодня, 13 декабря, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Укргидрометцентра, везде на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, ожидается гололедица.

Также в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Сумской областях ожидается значительный снег и мокрый снег, а также его налипание.

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Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с на востоке страны.

I уровень опасности объявлен по всей Украине, кроме таких областей:

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

АР Крым.

По данным Погода УНИАН, сегодня по всей Украине ожидается похолодание. На западе и севере днем будет небольшой мороз, а на остальной территории воздух прогреется до небольших "плюсов". Теплее всего будет в Крыму, где столбики термометров покажут +9°. Осадки в виде дождей, снега и мокрого снега ожидаются везде, кроме большинства западных и северных областей.

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