Наталка Диденко прогнозирует сильный ветер на выходных.

На выходных в Украине будет относительно тепло, но погоду испортит сильный ветер. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Особенность выходных в Украине - порывистый, до сильного, ветер юго-восточного направления. Не забывайте шарфы", - посоветовала эксперт по погоде.

Однако, по словам Натальи Диденко, будет не холодно: в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов, на юге +4...+9, а в Крыму разогреет до +9...+15 градусов.

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В течение 7-8 декабря в Украине, по словам синоптика, будет преобладать в большинстве областей влажная погода с периодическими дождем и мокрым снегом, возможен гололед, а вечером и утром на дорогах будет образовываться гололедица.

Погода в Киеве

В Киеве 7 декабря ожидается преимущественно дождь, днем столбики термометров покажут максимум +3 градусов, а также ожидается сильный юго-восточный ветер.

В воскресенье, по прогнозу Наталки Диденко, в столице ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом. Днем осадки прекратятся, но будет сильный юго-восточный ветер. Температура также ожидается максимум до +3 градусов.

Погода в Украине меняется - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что на выходных погода в Украине будет неустойчивой, влажной и с пронизывающим ветром.

По прогнозу синоптика, 7 и 8 декабря ожидаются дожди с мокрым снегом, туманы и преимущественно облачное небо. Температура при этом существенно повысится, особенно на юге страны.

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