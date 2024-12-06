В стране ожидаются дожди и потепление.

На выходных, 7 и 8 декабря, погода изменится по всей Украине. Температура начнет повышаться, теплее всего будет на юге - до +7°...+12°. Вместе с повышением температкры ожидаются и осадки, которые будут уже в виде дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +2°, сильный дождь. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +2°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +2°, небольшая облачность. В воскресенье ночью 0°, днем +4°, пасмурно.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +3°, пасмурно, дождь. В воскресенье - пасмурно, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха +2°...+5°, сильный дождь. В воскресенье температура будет +3°...+5°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, +6°...+7°.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +1°, пасмурно. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье температура составит +1°...+4°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +5°...+11°. В воскресенье - небольшая облачность, -8°...+12°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +3°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +7°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +2°, днем +2°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +1°, днем +4°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем+2°. В воскресенье - пасмурно, температура составит 0°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью -2°, днем до +2°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем столбики термометров покажут +2°, пасмурно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно. Температура ночью составит 0°, днем +3°.

В Трускавце в субботу пасмурно, небольшой дождь, температура до +2°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+2°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода и ливень, до +2°. В воскресенье - практически безоблачно, -1°...+5°.

В Затоке в субботу - пасмурно, дождь, ночью +9°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +8°...+9°.

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