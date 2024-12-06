На выходных также ожидаются осадки.

В ближайшие выходные, 7 и 8 декабря, в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода с осадками и пронизывающим ветром. Об этом на портале meteoprog сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в ближайшие дни погоду в нашей стране будет определять юго-западная периферия антициклона, а также теплый фронт с юга.

"Благодаря устойчивым юго-восточным ветрам ожидается существенное повышение температуры воздуха по всей Украине с максимальными показателями в южной части страны и Крыму", - говорит Кибальчич.

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В то же время, по его данным, ожидаются дожди с мокрым снегом, туманы и преимущественно облачное небо.

Погода в Украине изменится - что известно

6 декабря погода в восточной Европе будет определяться антициклоном, но вскоре ситуация изменится.

Синоптики отмечают, что благодаря молодому антициклону под названием Dustin на востоке Европы ожидается преимущественно сухая, но облачная погода. Местами возможны туманы и слабый гололед. В Европе общий температурный фон прогнозируется на 1-5 °С выше нормы.

На территории Украины также будет доминировать высокое атмосферное давление. Однако, согласно прогнозам, на юго-западной периферии антициклона Dustin активизируются атмосферные фронты. Они вызовут небольшие осадки в отдельных регионах страны и постепенное повышение температуры воздуха из-за влияния юго-восточного ветра.

Синоптик Виталий Постригань сообщает, что активизация Атлантики привела к формированию циклонических вихрей, которые уже влияют на погодные процессы в Западной Европе. По его словам, в ближайшую неделю основным фактором погоды станет мощная циклоническая депрессия, которая принесет значительные осадки и потепление.

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