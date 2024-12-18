Украинцев ждет мороз до -7°.

Ночь на 19 декабря в Украине будет с морозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь принесет в Украину самые низкие градусы в близкой, и даже в неблизкой, синоптической перспективе", - говорит она.

В восточных областях, на Полтавщине, Черниговщине, Сумщине, Запорожье и Днепропетровщине будет -3°...-7°. На остальной территории ожидается от -1° до +3°.

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Днем в четверг, по словам синоптика, температура в Украине будет пестрой:

на востоке +1°...+3°;

на севере +3°...+6°;

в центре +3°...+7°;

на западе +5°...+10°

на юге +6°...+11° (в Запорожской области +4°...+5°).

Ветер все еще будет порывистый и активный. Осадки, по прогнозу Диденко, вероятны только на востоке и северо-востоке Украины. Это будет снег с переходом в мокрый снег, а днем - еще и дождь.

В Киеве воздух прогреется до +4°...+6°. Без осадков, но будет порывистый ветер.

На выходных, по прогнозу синоптика, в Украине ожидается небольшое похолодание, однако дневная температура воздуха все равно будет "плюсовой".

"Предварительно, Сочельник и Рождество также не будут морозными, осадки на праздники более вероятны на юго-западе и западе Украины. Новый год, по предварительным прогнозам, не выглядит таким, чтобы с морозами", - сообщила эксперт по погоде.

О том, что сильных морозов на Рождество в Украине не будет, говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Температура ожидается около нуля градусов, вероятен даже небольшой плюс.

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