В ближайшие дни сильного холода в Украине не будет.

В ближайшее время существенного похолодания в Украине ждать не стоит. Снижение температуры ожидается только после 7 ноября, а после 12 числа придет холодная погода в соответствии с сезоном. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, до конца текущей недели температура воздуха в Украине будет колебаться в приемлемых пределах, без морозов и снега.

"Ощутимее похолодает с 7-го ноября, однако также не критично", - говорит синоптик. "А вот уже более подходящая сезону холодная погода вероятна с 12-го ноября", - добавила она.

Погода в ноябре - прогноз синоптика

В этом году ноябрь в Украине будет очень теплым и мокрым. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич.

В первой декаде месяца, по его данным, ожидается аномально теплая погода. В отдельные дни есть вероятность установления температурных рекордов. Также с 1 по 10 ноября будет много осадков - в западных и северных областях может выпасть местами месячная норма.

После 20 ноября, по данным Кибальчича, осадки будут выпадать уже преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом, но устойчивого снежного покрова не будет.

В целом, по его данным,средняя температура по Украине будет выше нормы на 1-3,5 градуса, а осадков выпадет 100-150% от нормы. Местами возможны туман и грозы. Но кратковременные похолодания все же ожидаются во второй половине месяца. В частности, по прогнозу синоптика, ночью температура местами будет снижаться до -7 ... -2 °С.

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