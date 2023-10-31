Во второй половине недели ожидается похолодание.

На этой неделе в Украине будут фиксироваться периоды солнечной и дождливой погоды. Направление ветра будет меняться, а во второй половине недели ожидается снижение температуры. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет без осадков, лишь на крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь. Утром 31 октября в южных областях местами туман.

В среду в большинстве областей пройдут умеренные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Сегодня в Карпатах скорость порывов ветра будет достигать 19-24 м/с, а завтра в Украине местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 7-14°, в восточных областях 4-10° тепла, днем 14-20°, на юге страны - до 24°. 1 ноября в западных и северных областях 11-16°.

"2 ноября в Украине преимущественно без осадков, ветер ослабеет, ожидается снижение температуры на 3-6°", - говорят в Укргидрометцентре.

3 ноября ночью в южной части и северных областях, а днем в восточных областях пройдут дожди. На остальной территории будет без осадков. Температура 3 ноября ночью составит 0-6° тепла, днем столбики термометров покажут 9-15°.

Изменение погоды в Украине - что известно

О похолодании в Украине свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Согласно прогнозу, уже с сегодняшнего дня, 31 октября, с запада к нам начнут заходить дожди, которые принесут с собой некоторое снижение температуры. Местами температура упадет до +8°...+10°. Однако в конце недели температура снова повысится по всей стране, а на юге не исключено потепление до +26°.

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