Ноябрь 2023 ожидается очень теплым и с большим количеством осадков.

В этом году погода в ноябре ожидается теплой и влажной, однако осадки будут в виде дождя, мороси и кое-где мокрого снега. Устойчивые морозы и снег маловероятны. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, ноябрь считается переходным месяцем от осени к зиме. Обычно он характеризуется частыми туманами, пасмурным небом и формированием первого снежного покрова. Но в этом году снега в ноябре ждать не стоит.

"В Украине первая декада ноября ожидается аномально теплой вследствие преобладания юго-западных и южных ветров. В отдельные дни есть возможность установления рекордов максимальной температуры воздуха", - говорит синоптик.

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Самые высокие показатели, по его данным, традиционно будут фиксироваться в южной части страны, а также в Крыму и на Закарпатье.

"Осадков с 1 по 10 ноября будет много в связи с активной циклонической деятельностью, в западных и северных областях может выпасть местами месячная норма. Меньше всего дождей будет наблюдаться в юго-восточной половине страны", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Во второй декаде месяца средний температурный фон останется высоким. Осадки, преимущественно в виде дождя, будут выпадать в большинстве областей, в том числе и на юге страны, где уже длительное время наблюдается их существенный дефицит и засуха. "Формирование первого снежного покрова на этот период не ожидается (за исключением высокогорных районов Карпат)", - говорит синоптик.

После 20 ноября резких изменений погоды не предвидится: температура воздуха сохранится выше нормы в большинстве областей страны. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом, но формирование устойчивого снежного покрова и ледовых процессов на водоемах маловероятно.

"В среднем за месяц температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +4 ... +10 °С, что выше нормы на 1-3,5 °С, а суммарное количество осадков составит 100-150% от нормы", - спрогнозировал Игорь Кибальчич и добавил, что в отдельные дни местами возможны грозы, часто будут наблюдаться туманы.

"Устойчивого перехода средней температуры воздуха через 0 °С в сторону снижения не произойдет, даже в северных областях и Карпатах. Но кратковременные похолодания со снижением ночной температуры до -7...-2 °С возможны лишь во второй половине месяца", - резюмировал он.

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По данным синоптиков, в ноябре средняя за месяц температура предполагается на уровне 2-7° тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, только в северо-восточных областях - 28-32 мм, что несколько меньше нормы.

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