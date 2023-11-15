Она прогнозирует мокрый снег, похолодание и сильный ветер в ряде областей.

В четверг, 16 ноября, в ряде областей Украины усложнится погода. Об этом свидетельствует прогноз синоптики Наталки Диденко.

"16-го ноября в Украине местами пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах Киевщины, Черниговщины и Сумщины возможен мокрый снег", - прогнозирует она.

По данным синоптика, завтра днем в большинстве западных областей осадки прекратятся.

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"В четверг практически повсюду усилится ветер до штормовых порывов, осторожно!"- предупреждает она.

Температура воздуха составит ближайшей ночью 0...+5 градусов, на юге - до +9 градусов. Днем в четверг предполагается +4...+9 градусов, в южной части и на юго-востоке +9...+12, а в Крыму - до +14 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

"В Киеве 16-го ноября будет порывистый ветер, до 12-15 метров в секунду. Очень осторожно под старыми деревьями, крупными ветками, рекламными щитами, неопределенными проводами и крышами домов. Что не укрепили-сделайте это сейчас, потому что сильный ветер со штормовыми порывами еще будет и будет в ближайшее время", - посоветовала специалист.

По ее данным, завтра в Киеве также местами ожидается небольшой дождь, а вечером возможен мокрый снег. В течение суток температура воздуха будет примерно одинаковой, +4...+6 градусов, а завтра вечером ожидается снижение до +1...+4 градусов .

В Украину идут лютые морозы - что известно

Наталья Диденко также сообщила, что 19-23 ноября в Украине ожидается сильное похолодание. Температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке вероятно до -10...-14 градусов.

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