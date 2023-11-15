Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном снижении температуры в Украине, даже днем будет "минус".

Вскоре в Украине ожидается мощное похолодание. Днем будут небольшие "минусы", а ночью в ряде областей температура будет падать до зимних -10°...-14°. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, такое сильное снижение температуры прогнозируется с 19 по 23 ноября.

"Температура воздуха снизится до небольших "минусов", а в ночные часы 23 и 24 ноября в северной части Украины и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина, Харьковщина) вероятно до -10...-14 градусов!"- сообщила она.

Также, по ее прогнозу, есть высокая вероятность снега во многих областях. "Поэтому подготовьте себя и свои дела заранее", - посоветовала синоптик.

Снег в Украине - что говорят синоптики

По прогнозам, уже на этой неделе будет снежить в Украине не только в Карпатах, но и в городах. Так, по данным синоптика Игоря Кибальчича, 17 ноября в Карпатах и на Крайнем Севере ожидаются дожди с мокрым снегом.

18 ноября снег и мокрый снег ожидается в Карпатах и на Прикарпатье, а в воскресенье, 19 ноября, в южных и восточных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

По данным Укргидрометцентра, в ночь на 16 и 17 число в северо-восточных областях осадки будут с мокрым снегом. 17 ноября - почти по всей Украине, кроме юга, порой может быть дождь с мокрым снегом.

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