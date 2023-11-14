В среду, 15 ноября, температура в Киеве повысится на пару градусов. Это будет самый теплый день текущей недели, затем температура будет снижаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +7°, а днем в столице столбики термометров поднимутся до +11°. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков.
Ветер будет юго-западный, его скорость ослабнет до 2,2 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сильно пониженное, 737-738 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 15 ноября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +8°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, сильный дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +9°, сильный дождь.
В Тернополе 15 ноября ночью будет +5°, днем +8°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +11°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +7°, днем +10°, дождь.
В Виннице завтра будет +5°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Житомире в среду будет ночью +6° днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+10°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +10°.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+9°.
В Одессе 15 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +11°, дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +9°, сильный дождь.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +10°...+13°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +11°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°.