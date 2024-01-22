Температура в Украине повысится, но ожидаются осадки и порывистый ветер.

Вторник, 23 января, в Украине будет теплым, но кое-где с осадками и порывистым некомфортным ветром. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

В течение дня, по ее данным, ожидается от 2 мороза до 3 градусов тепла. Ночью 0-5 мороза, но на левобережье еще задержатся более низкие градусы, -5...-10.

"Ветер южных направлений, порывистый", - говорит Наталья Диденко.

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Осадки, по ее словам, преимущественно в виде мокрого снега придут в Украину завтра из Западной Европы. Из-за этого в западных и северных областях, а также в Винницкой области ожидается мокрый снег. На остальной территории - пока без существенных осадков.

В Киеве 23 января пройдет мокрый снег, будет наблюдаться порывистый некомфортный юго-западный ветер и достаточно теплая погода с дневной температурой воздуха 0...+2 градуса.

"Мокрый снег будет ухудшать видимость на дорогах и усложнять авто - и пешеходное движение, внимательно, осторожно! Кто реагирует на повышенную геоактивность Земли - завтра ожидаются магнитные бури!"- предупредила Наталья Диденко.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в течение ближайшей недели в большинстве областей Украины ожидается погода с осадками преимущественно в виде снега и мокрого снега, а температурный фон будет в среднем выше нормы на 3-6 градусов.

По его данным, начало недели окажется холодным для жителей северных и восточных областей, но с середины недели произойдет повышение температуры.

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