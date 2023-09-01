Температура воздуха в большинстве областей будет комфортной.

В первые осенние выходные в Украине ожидается теплая погода, однако кое-где пройдут дожди, ливни и даже град. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, 2 и 3 сентября температура воздуха составит +20...+26 градусов, на юге и юго-востоке до +29 градусов, а в воскресенье в западных областях даже кое-где +18...+20 градусов.

По ее прогнозу, 2 сентября локальные дожди немного походят по западной части Украины, остальная территория - сухо, малооблачно.

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"3 сентября в западных областях дожди и грозы обещают более сильную активность, местами ожидаются даже ливни и град, дойдут осадки в воскресенье также до Винницкой, Житомирской, Киевской", - предупредила синоптик.

На остальной территории, по ее словам, удержится сухая погода.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье есть вероятность локального дождя. Температура воздуха ожидается на уровне около +25 градусов.

Погода в сентябре 2023 - прогноз синоптика

По данным синоптика Игоря Кибальча, сентябрь в Украине будет теплым, но с нехваткой осадков во многих областях. Температурный фон будет постепенно снижаться как днем, так и ночью, а в третьей декаде месяца на поверхности почвы уже будут отмечаться заморозки. В западных областях и на Крайнем Севере страны в отдельные ночи "минусы" могут быть и в воздухе.

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