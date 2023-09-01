Осадки сконцентрируются на западе страны, но также затронут и другие области страны.

На выходных, 2 и 3 сентября, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. На западе температура снизится до +19°...+23°, а на юго-востоке и местами в центре столбики термометров покажут +28°...+30°. И в субботу, и в воскресенье на западе Украины ожидаются дожди, которые в конце недели распространятся на Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +15°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +25°, небольшая облачность, ливень.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +14°, днем +19°, небольшая облачность, дождь с грозой.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +20°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +19°, дождь с грозой.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +12°...+26°. В воскресенье температура будет +13°...+26°, небольшая облачность, гроза.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +15°...+27°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°. В воскресенье температура составит +16°...+26°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +16°...+27°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+26°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +15°, днем +28°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +15°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +10°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +19°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность и легкий дождь, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура составит +14° ночью и днем +19°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +22°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень, температура +13°...+19°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность и легкий дождь, до +23°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +13°...+18°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+28°.

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