По данным синоптика из гидрометеорологического института НАН, июль в Украине прогнозируется без осадков.

Июль в Украине прогнозируется без осадков, при этом будет жара до +30 градусов.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает Обозреватель.

По ее словам, в первой половине месяца столбики термометра покажут +28...+30 градусов.

"Небольшое похолодание с дождями начнется после 20 числа. При этом возможны сильные грозы и бури",- говорится в сообщении.

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Погода в июле: прогноз Укргидрометцентра

Как сообщал Погода УНИАН, по данным Укргидрометцентра, в этом году июль будет жарким со средней месячной температурой 20-25°.

В Карпатах средняя месячная температура ожидается на уровне 16-18°, что близко к климатической норме.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская