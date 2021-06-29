Июль в Украине прогнозируется без осадков, при этом будет жара до +30 градусов.
Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, сообщает Обозреватель.
По ее словам, в первой половине месяца столбики термометра покажут +28...+30 градусов.
"Небольшое похолодание с дождями начнется после 20 числа. При этом возможны сильные грозы и бури",- говорится в сообщении.
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Погода в июле: прогноз Укргидрометцентра
Как сообщал Погода УНИАН, по данным Укргидрометцентра, в этом году июль будет жарким со средней месячной температурой 20-25°.
В Карпатах средняя месячная температура ожидается на уровне 16-18°, что близко к климатической норме.
По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы.
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