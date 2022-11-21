Во вторник, 22 ноября, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. Разброс температуры составит 12-14 градусов. Так, на западе и севере Украины будет около "нуля" или небольшой "плюс", а местами на юге и юго-востоке температура поднимется до +10°...+13°.
На востоке, в Запорожской области и в Крыму ожидюатся дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +1°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +2°.
- В Тернополе 22 ноября ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Виннице завтра будет -4°...0°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью -3, днем -1, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°.
- В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+11°.
- В Одессе 22 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.
- В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+13°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +10°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +11°.
Народные приметы на 22 ноября
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22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Иней на деревьях - на морозы, туман - на оттепель.