На западе Украины будет немного облачно и холодно, а на востоке - пасмурно, дождливо, но относительно тепло.

Во вторник, 22 ноября, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. Разброс температуры составит 12-14 градусов. Так, на западе и севере Украины будет около "нуля" или небольшой "плюс", а местами на юге и юго-востоке температура поднимется до +10°...+13°.

На востоке, в Запорожской области и в Крыму ожидюатся дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем 0°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +2°.

В Тернополе 22 ноября ночью будет -4°, днем +1°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -4°...0°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -3, днем -1, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +1°...+11°.

В Одессе 22 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+13°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +10°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +11°, днем +11°.

Народные приметы на 22 ноября

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22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Иней на деревьях - на морозы, туман - на оттепель.

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