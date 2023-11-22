Ближайшая ночь в Киеве будет морозной, однако в течение дня 23 ноября температура будет постепенно повышаться, пока вновь не вернется "плюс". Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут -6°, днем будет -4°...-2°, а вечером и ближе к ночи температура в Киеве уже повысится до +1°...+3°. Вместе с потеплением придут и осадки. Они будут в виде снега, мокрого снега и, возможно, небольшого дождя, в зависимости от температуры.
Ощущение холода добавит сильный юго-западный ветер, постоянная скорость которого будет 3,8 - 4,1 м/с, а порывы будут сильнее. Атмосферное давление утром будет 749, а ближе к ночи упадет до 733-735 миллиметров ртутного столба.
Погода 23 ноября - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем +3°, неболььшой дождь.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +3°, мокрый снег.
В Ривне завтра ожидается пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°, мокрый снег.
В Тернополе 23 ноября ночью будет -5°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -4°, днем +6°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.
В Виннице завтра будет -6°...+4°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -6° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -8°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-1°.
В Одессе 23 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.
В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +3°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+4°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.