Вместе с тем температура в Киеве повысится до "плюсов".

Ближайшая ночь в Киеве будет морозной, однако в течение дня 23 ноября температура будет постепенно повышаться, пока вновь не вернется "плюс". Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут -6°, днем будет -4°...-2°, а вечером и ближе к ночи температура в Киеве уже повысится до +1°...+3°. Вместе с потеплением придут и осадки. Они будут в виде снега, мокрого снега и, возможно, небольшого дождя, в зависимости от температуры.

Ощущение холода добавит сильный юго-западный ветер, постоянная скорость которого будет 3,8 - 4,1 м/с, а порывы будут сильнее. Атмосферное давление утром будет 749, а ближе к ночи упадет до 733-735 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 23 ноября - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем +3°, неболььшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем +3°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 23 ноября ночью будет -5°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +3°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -4°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -6°...+4°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -6° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -8°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-1°.

В Одессе 23 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью будет -4°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -7°...-2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -9°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+4°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.

Вас также могут заинтересовать новости: