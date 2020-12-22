Сильный ветер, снег и быстрая оттепель: в Карпатах объявили штормовое предупреждение
На высокогорье ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Начиная со второй половины суток 22 декабря и в течение 23-25 декабря в Карпатах в результате прохождения серии фронтов циклонов из Атлантики ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на своей странице в Facebook.
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В горах ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с, на высокогорье - до 22 м/с, дождь с мокрым снегом, в горах и на высокогорье - мокрый снег.
22-23 декабря вероятно образование снежного покрова высотой до 15 см (в основном на востоке Закарпатье, в Ивано-Франковской области). На следующий день в связи с положительной температурой воздуха и дождями, снежный покров существенно уменьшится и практически полностью растает.
25 декабря в результате возобновления осадков в виде мокрого снега и снега, на высокогорье повторно образуется снежный покров высотой до 10 см.
В связи с подобными погодными условиями метеорологи настоятельно советуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье.
Снег в Карпатах
Карпаты засыпало снегом. Фотография заснеженных вершин делятся пользователи соцсетей.
Снег покрыл ели и лежит на кустарниках. Озера начинают покрываться тонким льдом.
"По состоянию на 8:15 21.12.2020 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер, температура окружающей среды -5°", - говорится в сообщении черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
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