Карпаты замело: появились невероятные фотографии заснеженных вершин

В горах началась настоящая зима.

Карпаты засыпало снегом. Фотографиями заснеженных вершин делятся пользователи соцсетей.

Снег покрыл ели и лежит на кустарниках. Озера начинают покрываться тонкой кромкой льда.

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"По состоянию на 8:15 21.12.2020 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер, температура окружающей среды -5°", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Прогноз погоды в Украине до конца зимы

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 18 декабря в Украине нас ждет очередное похолодание — ночью температура опустится до -13°. Морозы продержатся, по его словам, до конца месяца, а в последние дни года пойдет снег с дождем.

"На Новый год в Украине будет оттепель, а в начале января прогнозируют ночные морозы. Однако днем столбики термометров предпочтительно будут выше нуля и так вплоть до Рождества. А уже после 9 января будет примораживать. Первые дни нового года порадуют снегом и комфортной зимней температурой в -2…-3°. Затем потеплеет до +2° днем, и до 15 января температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов. Осадки ожидаются 9–10 и 13 января. С 15 января будет резкое снижение температуры до -16° ночью, а также сильные осадки в виде снега", — говорит он.

Сильные морозы, говорит народный синоптик, сохранятся до 8 февраля. Небольшое потепление, до +2°, наступит с 20 февраля, и такая температура продержится до конца месяца. В целом же зима, говорит Горбань, будет затяжной и снежной.