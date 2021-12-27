28 декабря в Украине ожидаются снегопады / Фото ua.depositphotos.com
Во вторник, 28 декабря, в Украине будет много снега. Осадки ожидаются практически по всей стране, лишь во Львовской, Волынской, Черниговской и Сумской их вероятность будет меньше. На юге Украины, где теплее, будет снег с дождем.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -5°, снег.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -2°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -10°, днем -2°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -4°, снег.
- В Тернополе 28 декабря ночью будет -13°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем -5°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -3°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -3°, снег.
- В Виннице завтра будет -11°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире во вторник будет ночью -10°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°.
- В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха -8°...-7°, снег.
- В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +2°, снег с дождем.
- В Херсоне во вторник ночью -7°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем +1°, снег с дождем.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -9°...-7°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -8°, снег.
- В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, снег.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+12°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -7°, днем -6°, снег.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, снег, температура ночью -8°, днем -7°.
Погода в Украине 28 декабря / фото УНИАН
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