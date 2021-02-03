На Закарпатье из-за оттепели возможен сход лавин, уровень воды в реках повысится на 2 метра

12:48, 3 февраля 2021
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Завтра в горах ожидается снеголавинная опасность III уровня.

Ученый измеряет степень лавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Ученый измеряет степень лавинной опасности / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области сохраняется умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

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Завтра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Также в результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидается повышение уровней воды до 1,2 м. Возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Таким погодным условиям предоставлен зеленый уровень опасности.

Повышение уровней воды в нижних течениях рек 4-5 февраля:

  • Боржава - Реметы: повышение на 1,5 - 2 м, выход воды на пойму (уровень опасности желтый);
  • Латорица - Чоп: сохранится ли высокий слой воды на пойме с постепенным повышением (уровень опасности желтый);
  • Стара - Зняцево: начальный выход воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый).

Метель в Карпатах

Несмотря на оттепель, сегодня, 3 февраля, в украинских Карпатах продолжается настоящая зима.

"Так, по состоянию 08: 30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°, облачно", - говорится в сообщении.

Видимости практически нет - она достигает 30 метров. Ветер - штормовой, юго-западный до 19 м/с.

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Автор: Елена Пилипчак

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