На Закарпатье из-за оттепели возможен сход лавин, уровень воды в реках повысится на 2 метра
Завтра в горах ожидается снеголавинная опасность III уровня.
Сегодня, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области сохраняется умеренная снеголавинная опасность (II уровень).
Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.
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Завтра, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
Также в результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидается повышение уровней воды до 1,2 м. Возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах. Таким погодным условиям предоставлен зеленый уровень опасности.
Повышение уровней воды в нижних течениях рек 4-5 февраля:
- Боржава - Реметы: повышение на 1,5 - 2 м, выход воды на пойму (уровень опасности желтый);
- Латорица - Чоп: сохранится ли высокий слой воды на пойме с постепенным повышением (уровень опасности желтый);
- Стара - Зняцево: начальный выход воды на пойму междамбового пространства (уровень опасности желтый).
Метель в Карпатах
Несмотря на оттепель, сегодня, 3 февраля, в украинских Карпатах продолжается настоящая зима.
"Так, по состоянию 08: 30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°, облачно", - говорится в сообщении.
Видимости практически нет - она достигает 30 метров. Ветер - штормовой, юго-западный до 19 м/с.
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