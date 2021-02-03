Карпаты накрыла метель, видимости практически нет (фото)

Видимость в горах достигает 30 метров.

В горах - метель / facebook.com/chornogora.rescue112

Несмотря на оттепель, сегодня, 3 февраля, в украинских Карпатах продолжается настоящая зима.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Читайте также "Тепло будет повсюду": синоптик порадовала прогнозом на завтра и предупредила о новом циклоне

"Так, по состоянию 08:30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°, облачно", - говорится в сообщении.

Видимости практически нет - она достигает 30 метров. Ветер - штормовой, юго-западный до 19 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 3 февраля: данные погоды УНИАН

В среду, 3 февраля, север и запад Украины зальет дождями. В Ривне и Луцке они усилятся до ливней. На востоке и в центре ожидается облачная погода, в других регионах выглянет солнце. Температура будет колебаться в пределах +1°...+14°.

В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.