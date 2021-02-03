Карпаты накрыла метель, видимости практически нет (фото)
Видимость в горах достигает 30 метров.
Несмотря на оттепель, сегодня, 3 февраля, в украинских Карпатах продолжается настоящая зима.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"Так, по состоянию 08:30 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°, облачно", - говорится в сообщении.
Видимости практически нет - она достигает 30 метров. Ветер - штормовой, юго-западный до 19 м/с.
Прогноз погоды в Украине на 3 февраля: данные погоды УНИАН
В среду, 3 февраля, север и запад Украины зальет дождями. В Ривне и Луцке они усилятся до ливней. На востоке и в центре ожидается облачная погода, в других регионах выглянет солнце. Температура будет колебаться в пределах +1°...+14°.
В Киеве будет дождь, температура воздуха ночью -1°, днем +3°.
- Винница+3°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+10°... +6°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+8°... +4°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+3°... 0°
- Кропивницкий+3°... -1°
- Луганск+9°... +6°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+12°... +7°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+4°... +1°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+7°... -1°