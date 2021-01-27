В небе над Лапландией заметили яркое северное сияние (фоторепортаж, видео)

12:49, 27 января 2021
34

Природное явление длилось всего 15 минут.

Фантастическое явление длилось всего 15 минут \ фото REUTERS
Фантастическое явление длилось всего 15 минут \ фото REUTERS

Северное сияние над Лапландией раскрасило небо в яркие зеленые и местами розовые цвета.

В сети показали северное сияние в Лапландии (фото, видео)Как говорится в сюжете ТСН, фантастическое зрелище снял местный фотограф. Длилось оно лишь 15 минут.

Северное сияние возникает, когда частицы солнечного ветра достигают земной атмосферы. Чем ближе к северному полюсу, тем больше вероятность его увидеть. Чаще всего полюбоваться этим явлением могут жители Швеции, Норвегии и Финляндии.

Другие новости погоды

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: северное сияниеЛапландия
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
69 %
753 мм
6.0 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь