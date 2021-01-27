В небе над Лапландией заметили яркое северное сияние (фоторепортаж, видео)

Природное явление длилось всего 15 минут.

Фантастическое явление длилось всего 15 минут \ фото REUTERS

Северное сияние над Лапландией раскрасило небо в яркие зеленые и местами розовые цвета.

Читайте также В сети показали северное сияние в Лапландии (фото, видео)Как говорится в сюжете ТСН, фантастическое зрелище снял местный фотограф. Длилось оно лишь 15 минут.

Северное сияние возникает, когда частицы солнечного ветра достигают земной атмосферы. Чем ближе к северному полюсу, тем больше вероятность его увидеть. Чаще всего полюбоваться этим явлением могут жители Швеции, Норвегии и Финляндии.

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