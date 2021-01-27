В небе над Лапландией заметили яркое северное сияние (фоторепортаж, видео)
Природное явление длилось всего 15 минут.
Северное сияние над Лапландией раскрасило небо в яркие зеленые и местами розовые цвета.
В сети показали северное сияние в Лапландии (фото, видео)Как говорится в сюжете ТСН, фантастическое зрелище снял местный фотограф. Длилось оно лишь 15 минут.
Северное сияние возникает, когда частицы солнечного ветра достигают земной атмосферы. Чем ближе к северному полюсу, тем больше вероятность его увидеть. Чаще всего полюбоваться этим явлением могут жители Швеции, Норвегии и Финляндии.
Над Лапландией 15 минут продолжалось северное сияние
Другие новости погоды
- Астронавт сфотографировал с МКС впечатляющее северное сияние над Австралией (фото)
- Полет сквозь северное сияние: фотограф зафиксировал небесные огни с высоты 10 километров (видео)
- В Норвегии на видео сняли яркое северное сияние
- Небо над Финляндией засияло изумрудным цветом: в сети показали уникальные кадры (видео)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница-1°... -3°
- Днепр+7°... +3°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+9°... +4°
- Ивано-Франковск+2°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+1°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса0°... -2°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь-1°... -4°
- Харьков+5°... +2°
- Херсон+6°... +2°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+1°... -3°
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:-2° / +7°
Влажность:69 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:20
Закат17:24
Видимость:0.4 км
Фаза луны:
Лента новостей