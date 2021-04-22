В начале мая будут дожди и заморозки, но в конце месяца в Украину придет настоящая жара.

В этом году весна наступает поздно, однако на православную Пасху, 2 мая, будет теплая погода.

Об этом в комментарии ТСН рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

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Он объясняет такую холодную пору влиянием Сатурна.

"Весна такая и должна быть в этом году. 2021 год под управлением Сатурна, годы Сатурна все переворачивают, в весну вносят зиму. Весна холодная, деревья распускаются поздно, трава медленно растет. Вдобавок к этому еще и Пасха этого года поздно, 2 мая. Естественная закономерность, что к Пасхе никогда нет тепла", – сказал Горбань.

Погода на май

В начале мая будут дожди и заморозки, но в конце месяца придет настоящая жара.

"1-2 мая будет тепло, 3 мая ожидается дождь, а с 4 мая в Украину придет похолодание с заморозками, которое будет держаться до 7 числа. В период от 8 до 11 мая будет тепло, но пасмурно, 12-21 мая – ясно и тепло, 22-23 мая – дожди и в конце месяца – жара, в последний день месяца, 30 мая, будет идти дождь", – поделился Горбань.

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Автор: Яна Ставская