Небольшие дожди сегодня ожидаются в западных и восточных областях, а также местами в Центре и на Юге.

Сегодня, 20 ноября, в Украине заметно станет теплее. Во многих областях столбики термометров покажут +9°...+11°. Также ожидаются небольшие дожди. Сухо будет лишь в некоторых центральных и северных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня ожидается +9°...+12. Небольшие дожди пройдут во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. На остальной территории - небольшая облачность.

Такая же погода ждет и жителей Севера. Здесь в большинстве областей ожидается небольшая облачность, небольшие дожди пройдут лишь в Сумской области. Температура будет держаться на уровне +9°...+11°.

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В Центре сегодня наиболее сухо. Здесь осадки возможны лишь в полтавской и Днепропетровской областях. На остальной же территории - сухо, небольшая облачность, до +11°.

На Востоке сегодня будет влажно. Здесь практически повсеместно ожидаются дожди, местами - сильные. Воздух максимально погреется до +8°.

Жителей Юга сегодня ждет температура до +12°, в крыму - прохладнее, до +8°. Тоже практически повсеместно пройдут небольшие дожди, с наименьшей вероятностью - в Николаевской области.

Напомним, руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал 30-градусные морозы в январе и феврале. Декабрь, по его словам, будет теплым.

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Автор: Екатерина Лиманская