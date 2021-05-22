Осадки ожидаются в западном регионе.

В субботу, 22 мая, на западе продолжатся дожди, которые местами усилятся до гроз. Средняя температура по Украине составит +21°...+23°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В центральных регионах выглянет солнце. Днем ожидается +21°...+22°. В Киеве - облачно с прояснениями, днем температура поднимется до +22°. Ночью ожидается +13°.

На западе Украины - облачно с прояснениями и дожди. Во Львове и Луцке - ливни. Днем температура продержится на уровне +19°...+23°, а ночью опустится до +8°.

На севере - солнечно. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +21°, а ночью покажут +8°.

На юге воздух прогреется до +23°. В южных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода. В Одессе и Николаеве - солнечно. Ночью температура не опустится ниже +9°.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +23°, а ночью упадет до +9°.

Народные приметы 22 мая

22 мая - Никола Вешний. В году два дня, посвященных Николаю Угоднику: "Два Николы у нас - один с травой, другой с зимой".

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Автор: Елена Пилипчак