Осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода и небольшая облачность. Температура будет на уровне +9°...+11°, местами - до +12°...+13°. Осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается +9°...+12°. Ожидается сухая погода, без осадков. Небольшая облачность.

Чуть прохладнее будет на Севере. Здесь столбики термометров покажут +9°...+11°. Также будет преобладать небольшая облачность, однако в Киевской и Сумской областях вероятны небольшие дожди.

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В центральных областях сегодня преимущественно сухо. Небольшие дожди возможны лишь на Полтавщине. Температура будет держаться в пределах +9°...+11°.

На Востоке сегодня прохладнее всего. Здесь воздух прогреется лишь до +8°...+9°. Без осадков.

Жителей южных областей сегодня порадует солнце. Здесь будет преобладать ясная и безоблачная погода или совсем небольшая облачность. Воздух прогреется до +10°...+13°, без осадков.

Напомним, руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал 30-градусные морозы в январе и феврале. Декабрь, по его словам, будет теплым.

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Автор: Екатерина Лиманская