В течение дня ожидается малооблачная погода.

Неделя в Киеве начнется жаркой погодой. Сегодня воздух в столице прогреется до +29°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в Киеве будет малооблачная погода. В обед и ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

Немного сбивать градус жары будет северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3,4 - 5 м/с.

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Атмосферное давление пониженное - 742 мм ртутного столба.

Погода в Украине

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке - переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.

В Тернополе 5 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +18°, днем +24°.

В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность и небольшой дождь, ночью +16°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +18°...+24°, ливень.

В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +24°, ливень.

В Черкассах сегодня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +24°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+25°, гроза.

В Одессе 5 июля - переменная облачность, ливень, температура ночью +19°, днем +26°.

В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Николаеве будет немного облачно, ночью +19°, днем +27°, ливень.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +26°, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+26°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +27°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, ливень.

В Симферополе в понедельник будет сплошная облачность, дождь, +17°...+20°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +28°.

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Автор: Екатерина Лиманская