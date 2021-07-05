Неделя в Киеве начнется жаркой погодой. Сегодня воздух в столице прогреется до +29°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день в Киеве будет малооблачная погода. В обед и ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
Немного сбивать градус жары будет северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 3,4 - 5 м/с.
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Атмосферное давление пониженное - 742 мм ртутного столба.
Погода в Украине
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
В Луцке - переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.
В Ривне в понедельник переменная облачность, ночью +18°, днем +25°, гроза.
В Тернополе 5 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшой дождь.
В Хмельницком сегодня будет переменная облачность, небольшой дождь, ночью +18°, днем +24°.
В Ивано-Франковске сегодня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность и небольшой дождь, ночью +16°, днем +24°.
В Виннице сегодня будет +18°...+24°, ливень.
В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +24°, ливень.
В Черкассах сегодня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +24°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +26°, гроза.
В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+25°, гроза.
В Одессе 5 июля - переменная облачность, ливень, температура ночью +19°, днем +26°.
В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +27°, ливень.
В Николаеве будет немного облачно, ночью +19°, днем +27°, ливень.
В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +26°, ливень.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+26°, переменная облачность.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +27°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +26°, ливень.
В Симферополе в понедельник будет сплошная облачность, дождь, +17°...+20°.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +27°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +19°, днем +28°.
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