Осадки ожидаются в большинстве областей.

Сегодня, 13 августа, погода в Украине будет нестабильной и с гигантскими температурными контрастами. Традиционно прохладнее всего будет на западе, а самая жаркая погода ожидается на востоке, где столбики термомтеров сегодня поднитмутся до +36°. При этом в большинстве областей ожидаются дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет дождливая погода. Осадки ожидаются повсеместо, местами дожди будут в сопровождении грозы. Температура установится на уровне +21°...+26°.

На севере Украины также местами пройдут дожди, однако будет теплее. Здесь ожидается комфортная температура от +25° до +27°.

Жителей центральных областей ждет разброс температур от +26° до +33°, жарче всего будет в районе Днепра и Кривого Рога. Здесь также ожидаются небольшие дожди, местами - с грозами.

На востоке Украины будет сухо и жарко. Здесь столбики термометров покажут +33°...+36°.

На юге жара будет поменьше, +28°...+33°. Ожидается, что дожди зацепят Николаевскую область. На остальной территории - преимущественно сухо.

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