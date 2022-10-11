В Донецкой области пройдут дожди.

Сегодня, 11 октября, в Украине ожидается сухой, но прохладный день. Холоднее всего будет в восточных областях, где в течение дня столбики термометров не поднимутся выше +10°...+13°. Самая теплая погода сегодня будет на юго-западе - до +15°...+18°. В Донецкой области ожидаются дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +15°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +15°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +4°, днем +16°.

В Ривне во вторник ожидается практически безоблачная погода, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 11 октября ночью будет +7°, днем +18°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +17°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +6°...+17°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +7°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +15°, практически безоблачно.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+13°.

В Одессе 11 октября - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +1°...+13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +3°...+14°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +11°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +11°.

Народные приметы на 11 октября

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11 октября - Ветер с севера в этот день - к холодной зиме. Воробьи собираются в кучи - к скорому дождю.

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