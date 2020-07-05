Спасатели предупредили об угрозе прорыва дамбы на Львовщине

Во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок.

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Во Львовской области из-за угрозы прорыва дамбы могут быть затоплены семь населенных пунктов.

Читайте также Черкассы затопило мощным ливнем: местные ныряли "бомбочкой" на затопленных улицах (фото, видео)Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В воскресенье, 5 июля, во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.

Из-за этого существует угроза прорыва дамбы и затопление приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.

Также во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.

Ранее УНИАН писал, что на Львовщине в результате паводка подтоплены более 240 домов.